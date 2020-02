Andreea Mantea, platita regeste ca sa nu se mai ceara acasa. I-au marit salariul, fabulos cat castiga acum la Puterea Dragostei

In momentul in care a acceptat sa modereze reality show-ul “Puterea dragostei”, Andreea Mantea nu si-a imaginat ca viata ei se va desfasura in proportie de 80% in Turcia, asa ca dupa prima luna de emisie, a inceput sa ceara acasa. Dupa ce producatorii i-au spus ca vor muta „Casa dragostei” in Romania, lucru care nu s-a mai intamplat, Mantea a venit cu pretentii financiare.

Initial, producatorii i-au promis ca vor muta emisiunea in Romania, insa pentru ca s-au inregistrat audiente mult peste asteptari, sezonul 2 a-nceput mult mai repede decat era prevazut, la numai cateva zile dupa ce se incheiase primul, asa ca n-a fost timp pentru construirea unui decor adecvat in tara.Prin urmare, Andreea a luat iar drumul Turciei. Iar sefii, pentru a o motiva sa-si vada de treaba fara a se plange constant ca vrea acasa, i-au marit salariul cu cateva mii de euro. Zvonul, pe piata TV, este ca onorariul ei se apropie acum de 20.000 de euro lunar! Iar la asa o suma, cum era de asteptat, Andreea si-a acceptat statutul de expat si isi vede de treaba cu mai multa ravna si mai putine lamentari.

Pe langa salariul urias, Andreea se bucura de conditii demne de-o regina in Turcia, sefii aranjand sa stea ca-n puf. E cazata intr-un duplex mobilat si decorat ca-n reviste si are servitori pentru tot ce isi poate dori si imagina. Pe langa bona lui David, fiul ei, alte doua femei au fost angajate special pentru ea si ii stau mereu la dispozitie: una ii pregateste mancare, iar cealalta se ocupa de curatenie. E drept si ca toate acestea ii sunt indispensabile Andreei, care filmeaza incontinuu, uneori chiar si 7 zile pe saptamana, fara vreo zi libera! Pe langa „Puterea dragostei”, Andreea mai prezinta show-ul „Se striga darul”, pentru care trebuie sa se intoarca din Turcia in Romania si sa plece cu masina prin tara, unde participa la diverse nunti.Acest sacrificiu e remunerat insa separat de turcii de la Kanal D, in conturile Andreei intrand in fiecare luna alte 5.000 de euro.

