Andreea Marin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Marin a povestit ce reactie a avut fiica ei, atunci cand a aflat despre tragedia din Caracal. Vedeta a declarat ca, afectata de moartea celor doua fete, Violeta a luat o decizie radicala, iar gestul ei a impresionat-o profund. „Am rugat-o sa asculte o convorbire la 911, am gasit-o undeva, asa cum se intampla ea in America, ce se intampla atunci cand cineva acolo suna la numarul de urgenta, in paralel cu tristetea care se intampla la noi. Ea a parat si mi-a dat de inteles ca asculta, dar ca nu se lasa foarte afectata, ci ca e revoltata, ca noi toti, de ce se intampla la noi. Am discutat despre masuri de precautie, despre cat de important e sa fie mereu in legatura cu parintii, cum tre ...