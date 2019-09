Andreea Marin a recunoscut ca fiica ei are interzis la foarte multe lucruri. E o mama foarte stricta

Andreea Marin marturiseste ca e genul de mama care evita cat poate sa-si rasfete copilul, dar, in acelasi timp, isi sprijina fiica sa-si dezvolte diversele pasiuni.

”Eu nu sunt de acord cu rasfatul, ci cu lucrurile bine meritate… Iar fiica mea stie asta. Trebuie sa meritam ce avem in viata. Ii aduc mereu in atentie, vreau ca ea sa inteleaga ca nu ni se cuvin lucrurile si ca totul e direct proportional cu faptele si cu sufletul pe care-l punem in faptele noastre”, ne-a marturisit Andreea Marin, referindu-se la relatia pe care o are cu fiica sa si a lui Stefan Banica junior.

Totodata, ”Zana” nu ascunde faptul ca Violeta, desi are 11 ani, nu poseda inca un telefon mobil si ca prefera ca aceasta sa petreaca timp in natura, decat pe computer! Astfel ca, noua pasiune a fiicei sale – calaritul, a picat la fix, iar Andreea ii este alaturi in alegerea facuta.

”E indragostita de calarie, e o pasiune mai noua. Ma bucura tare mult apropierea de un animal, ca si apropierea de natura. De aici nu poti decat sa capeti sensibilitate. Printr-o atenta observatie poti invata lucruri bune cand esti copil. Copiii nostri, sa nu uitam, stau mai mult inchisi in cladiri decat in natura, cu ochii in calculator sau in telefon. Tocmai de aceea nu am fost de acord sa-i iau pana acum un telefon, imi doresc sa fie atenta la ce se intampla in jur si sa invete din exemple pozitive, nu dintr-o grafica ce apare pe computere. Destul ca scoala ii obliga cumva sa stea cu ochii pe computer. Noi trebuie sa-i indreptam spre comunicare directa, ochi in ochi, schimb de vorbe, de idei”, a adaugat aceasta.

A cochetat si cu fotbalul In urma cu cativa ani, Andreea Marin a luat si ea cateva lectii de echitatie. Nu o mai face insa si acum, ci doar isi sprijina fiica in alegerea facuta. ”Eu nu merg la echitatie. E pasiunea ei si o sustin. Mie imi plac sporturile de alt gen, nu cred ca m-as pricepe, desi am incercat, am calarit de placere. E pasiunea ei si o urmeaza, asa ca o sustin”. Pana mai ieri, Violeta mergea la fotbal si nici atunci Zana nu a avut nimic impotriva.

