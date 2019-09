Andreea Marin, mai sexy ca niciodata. Cum s-a filmat singura in baie la 44 de ani

Andreea Marin a lasat orice rusine deoparte si s-a filmat in timp ce se schimba. Vedeta a facut videoclipul in momentul in care se afla in baie si se machia, inainte de a iesi in oras.

Andreea Marin s-a filmat in timp ce se schimba. Fosta zana a surprizelor se afla in vacanta si continua sa isi surprinda fanii cu postarile de pe retelele de socializare.

Andreea Marin s-a filmat in timp ce se schimba

Are 44 de ani, dar continua sa atraga toate privirile la evenimentele la care participa si este apreciata de fanii pe care ii are pe retelele de socializare si care ii trimit mesaje la fiecare postare.

Andreea Marin este constienta ca arata foarte bine si nu se sfieste sa se fotografieze fara machiaj. Recent, vedea s-a filmat in timp ce se afla in baie si se pregatea sa iasa in oras. Imbracata intr-o rochie neagra, cu decolteul la vedere, fosta zana a surprizelor le-a aratat admiratoarelor cum se aplica un machiaj perfect.

Postarea Andreei Marin a avut intr-un timp scurt peste 36.000 de vizualizarii, iar fanii i-au trimis mesaje in care au complimentat-o si au apreciat-o. Iata cateva dintre mesajele celor care o urmaresc pe Instagram:

„Super idee si neasteptata sa te vedem atat de pamanteana. Esti minunata oricum.”

„Iubesc sa ma uit la dumneavoastra sunteti un model. Sunteti superba pe dinafara dar cel mai important e ca sunteti frumoasa si pe dinauntru.”

„O femeie frumoasa! Atitudinea in tot ce faci si in tot ce porti completeaza aceasta frumusete.”

„Cand ai inteles ca puntin este de fapt mai mult decat de ajuns, iar modestia este stilul ce se poarta in toate sezoanele, ai castigat. Cea mai frumoasa.”

„Foarte frumoasa si naturala, iar de desteapta sa nu mai spun.”

„Eu am vazut doar sutienul. Cred ca toti barbatii, dar nu au curajul sa o spuna. Sunt sigur ca orice barbat te doreste.”

