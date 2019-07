Andreea Marin, mai sexy ca niciodata pe insula Capri. Si-a expus mandra bustul generos

Andreea Marin are 44 de ani si este in continuare una dintre cele mai sexy aparitii din showbiz. Aflata in vacanta in Italia, vedeta a postat cateva imagini pe contul de socializare, in care apare extrem de sexy. Fanii nu s-au abtinut si i-au facut comentarii care mai de care.

Andreea Marin s-a afisat pe plaja, imbracata intr-un cardigan elegant, din matase cu decolteul generos la vedere, iar reactia prietenilor virtuali a venit imediat.

Andreea Marin este una dintre cele mai iubite aparitii din showbiz. Este admirata de toata lumea, mai ales pentru implicarea ei in diverse campanii umanitare. Nu intotdeauna lucrurile au stat asa, iar vedeta a facut dezvaluiri emotionante din trecutul ei. In trecut, Andreea Marin mergea la job cu taxiul, pentru ca purta pantofi cu toc, nu avea haine scumpe si chiar ramanea fara niciun leu, de la o luna la alta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.