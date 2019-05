Andreea Marin, sageti catre Lavinia Pirva dupa ce a nascut? Ce a zis fosta sotie a lui Stefan Banica Jr

Andreea Marin este una dintre vedetele cele mai active pe retelele sociale. Fosta prezentatoare TV, cunsocuta sub numele de „Zana Surprizelor”, gratie emisiunii care i-a adus celebritatea, le impartaseste periodic gandurile si parerile sale fanilor care ii urmaresc activitatea. Cea mai recenta postare i-a pus insa pe ganduri pe acestia.

Mesaj cu subinteles pentru Lavinia Parva?

Intr-o postare publicata pe contul personal de Facebook, Andreea Marin marturiseste ca se considera perfecta, nici macar din punct de vedere fizic, insa nu aspira la atingerea unor astfel de idealuri, pentru ca echilibrul si sanatatea sunt lucrurile cele mai importante. Mesajul i-a facut pe multi dintre fani sa se intrebe daca nu cumva „Zana” trimite sageti subtile catre Lavinia Parva, actuala sotie a lui Stefan Banica Junior, care i-a daruit artistului inca un copil.

„Nu, nu sunt un om perfect, si nici o silueta perfecta nu am avut vreodata. Ceea ce caut nu e perfectiunea, ci echilibrul si o stare de sanatate buna. Desigur, uneori cei din jurul nostru vor sa vada in noi ce e mai bun, dar important e ca oamenii sa nu se lase inspirati doar de simplul fapt ca aparem la televizor, ci de faptele noastre concrete si atitudinea noastra in viata, pe termen lung. Stiu un lucru: ca sunt neobosita in a cauta solutii pentru o viata echilibrata si, atunci cand descopar ceva ce se dovedeste a fi bun pentru mine, impartasesc in dorinta de a afla si cei din jur despre asta. Ce e bun pentru mine, poate fi bun si pentru tine!” , a scris Andreea Marin, pe respectiva retea de socializare.

Andreea Marin despre fiica sa: „Ma uit la ea si ma vad pe mine”

Pe langa o cariera de succes, Andreea Marin se poate mandri si cu fiica sa, o frumoasa adolescenta, in varsta de 12 ani. Intr-un interviu acordat recent, fosta prezentatoare TV marturisea ca Violeta incepe sa ii semene din ce in ce mai mult, lucru care o bucura nespus.

„Este cea mai buna prietena a mea. Si deja e mare, are simtul umorului. Violeta imi seamana mult, foarte mult. Are doar ochii albastri fata de cei caprui ai mei, dar semanam perfect. Ma uit la ea si ma vad pe mine, Andreea cea mica… Povestim foarte mult, iesim in parcuri. Avem grija de animalele noastre, gradinarim impreuna. Ea face fotbal feminin. O incurajez. Ii place si pianul. Pe plan artistic mosteneste cate ceva si de la mine, si de la tatal ei. E firesc sa fie asa” , spunea Andreea Marin.

