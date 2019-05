Andreea Marin si Iulia Albu au dat nas in nas in culise La Maruta. Reactia bulversanta a Zanei dupa ce a fost jignita de fosta sotie a lui Mihai Albu

andreea 2

Andreea Marin se numara printre vedetele din showbizul autohton care intra de multe ori in colimatoriul extravagantei Iuliei Albu. Cele doua au dat nas in nas ieri, in culisele emisiunii “La Maruta”. Surse din anturajul lor au declarat ca fosta prezentatoare a avut o reactie bulversanta fata de fosta sotie a lui Mihai Albu care a jignit-o intr-o postare facuta pe blogul sau saptamana trecuta cand a comparat-o cu Sanziana Buruiana.

Andreea Marin si Iulia Albu au dat nas in nas in culise “La Maruta”

In varsta de 44 de ani, Andreea Marin a fost prima invitata a lui Catalin Maruta, care a invitat-o la dans imediat ce a pasit in platoul de televiziune. Dupa ce a vorbit despre proiectele sale de suflet, fosta “Zana a Surprizelor” a dezvaluit ca fiica ei l-a cunoscut pe micul print al tatalui sau, Stefan Banica, si al Laviniei Pirva. Mai mult, vedeta a povestit cum a fost intalnirea dintre Violeta si fratiorul ei vitreg.

In culisele emisiunii de la Pro TV a avut loc intalnirea de gradul zero dintre Andreea Marin si Iulia Albu. Spre surprinderea celor de fata la scene, fosta prezentatoare a salutat-o pe extravaganta vedeta si chiar a pupat-o, au marturisit surse din anturajul amandurora. La cateva ore dupa ce a ajuns acasa, fashion editorul a scris un articol pe blogul sau, unde a vorbit despre intalnirea pe care a avut-o cu fosta sotie a lui Stefan Banica.

“Surprize, surprize dragii mei! Astazi (n.r.: ieri) m-am intalnit cu Andreea Marin in care am descoperit o persoana foarte calda si afectuoasa, dar… la fel de prost imbracata ca de obicei. Pai bine, Andreea, asta mai lipsea, la pomul acela de Craciun pe post de rochie si o funda imensa de legat mopul de matura? Apreciez ca ai ales un pantof inchis si un makeup clasic, dar ce facem cu gablonturile din urechi si fundita de legat vasc pe care o porti pe post de accesoriu pentru cap??”, a scris Iulia Albu pe blogul ei.

In varsta de 37 de ani, fashion editorul si-a facut aparitia ieri, in emisiunea lui Catalin Maruta intr-un costum galben sexy si elegant si i-a marturisit prezentatorului ca nu poarta sutien pe sub sacou. Iulia Albu nu a venit singura, ci impreuna cu rasfatatul ei cocos negru.

