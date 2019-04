Andreea Pora desființeaza meciul dintre ICCJ și CCR - avertisment pentru Romania: 'Dragnea da partidul pe libertate. E bombonica otravita'

„Dragnea dă partidul pe libertate. Pentru România, însă, libertatea lui are un preț extrem de ridicat. E „bombonica“ otrăvită.”, susține jurnalista Andreea Pora într-un amplu editorial pentru Revista 22, care critică în termeni duri „meciul” dintre ÎCCJ și CCR.

„Pistolul e aruncat de la unii la alții ca într-un film prost cu mafioți de mâna a doua tremurând de frica stăpânului. Lungmetrajul „Bombonica otrăvită“ ține țara încremenită în așteptarea deznodământului: face sau nu pușcărie? aruncă sau nu în aer toate dosarele de corupție? nenorocește sau nu justiția? E totuși greu de înțeles, la 30 de ani de la Revoluție (că tot a fost a fost trimis dosarul în instanță), cum de-a ajuns România să treacă prin așa ceva. Pricopsită cu un dictator de bâlci, nu-și găsește resursele să scape de el.

Întreaga domnie a lui Dragnea s-a redus la această unică miză: să scape de pușcărie. (...)

Bate orice RECORD - Raportul procurorului Robert Mueller a devenit cea mai bine vândută carte pe Amazon

Vedem însă după amânarea de luni a procesului de la Înalta Curte că jocul nu s-a terminat totuși, că lupta corp la corp continuă. DNA a ridicat la rândul ei două excepții de neconstituționalitate - una legată tot de completele specializate de trei judecători, dar din motive de „imprevizibilitate, ambiguitate și accesibilitate“ și alta legată de prescrierea unor fapte penale. ­Deci, Curtea fie va trebui să decidă separat pe această nouă sesizare, fie să o comaseze cu aceea a lui Iordache. Și într-un caz, și în altul va fi vorba de o amânare a unei decizii finale. Până când nu știm, dar nu e exclus să fie după data de 20 mai. E un meci care frizează grotescul. În nicio țară normală, cu minime pretenții de democrație, nu s-ar putea întâmpla așa ceva. Unii se luptă pentru salvarea unui singur om, alții pentru salvarea justiției. Pentru că e dincolo de orice dubiu, dacă Dragnea va reuși, cel puțin jumătate dintre dosarele de corupție din ultimii 15 ani vor ajunge la tomberon.

Pe de altă parte, indiferent dacă scapă de pușcărie sau nu, din punct de vedere politic Dragnea nu e sub cele mai bune auspicii. E aproape terminat. O știe partidul, o știu locotenenții cei mai fideli, Codrin, Mitralieră, Nicolicea, Irina, nașa Olguța etc. Pesediștii de rând nu-l iubesc (nu trece de 12% nici în sondajele de casă), baronii îi știu de frică, dar îl disprețuiesc, iar strategia de campanie cu excesele ei populist- naționaliste nu pare a fi rețeta succesului. Europarlamentarele sunt importante, iar Dragnea are o miză personală în ele, e clar că un scor slab îi va dinamita poziția în partid, dar nici unul bun nu-l va propulsa direct la prezidențiale. Deja sunt destui în PSD care îi reproșează că isteria provocată pe tema justiției, care obligă și partidul să se implice de partea sa, nu face decât să mobilizeze electoratul anti-PSD. Aceste alegeri nu se joacă atât în logica mobilizării electoratului PSD, care nu a fost niciodată o problemă majoră, fiind un electorat captiv din perverse motive, ci în mobilizarea celuilalt electorat. Când acest lucru se produce, PSD pierde mereu. Iar scandalul în jurul condamnării lui Dragnea, care se va prelungi în campania pentru europarlamentare, poate fi punctul de inflexiune. Obligat să-și scape pielea, Dragnea va juca alegerile la ruletă. Și chiar dacă va scăpa cu fața curată din europarlamentare, de abia candidatura la prezidențiale îi va fi cu adevărat fatală. Șansele lui chiar sunt zero. Altfel spus, dă partidul pe libertate. Din punctul lui de vedere, e un troc mai mult decât convenabil. Pentru România, însă, libertatea lui are un preț extrem de ridicat. E „bombonica“ otrăvită.”, scrie Pora.