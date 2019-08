Andreea Prisacariu, fiica unei procuroare din Iasi, a castigat turneul ITF din Tunisia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Andreea Prisacariu a castigat, duminica, turneul ITF de la Tabarka (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari. Prisacariu a invins-o in finala pe favorita principala, sportiva egipteana Sandra Samir, scor 6-4, 6-4, in doua ore si 14 minute. Pe tabloul de simplu a participat in Tunisia si Andreea Velcea, insa ea nu a trecut de primul tur. Andreea Prisacariu si Andreea Velcea au jucat si la dublu la Tabarka. Velcea si sportiva elvetiana Sebastianna Scilipoti au fost eliminate in primul tur, iar Prisacariu si italianca Maria Vittoria Viviani, favorite 4, au fost eliminate in sferturile de finala. FABULOS! Fiica unei procuroare din Iasi s-a calificat in finala unui turneu international de tenis - GALERIE ...