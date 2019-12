Andreea Raducan a demisionat din fruntea Federației Romane de Gimnastica. Motivul? Ratarea calificarii la Jocurile Olimpice

Andreea Răducan, fostă campioană olimpică și mondială, a anunțat că demisionează din fruntea conducerii Federației Române de Gimnastică. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă. Andreea Răducanu, în vârstă de 36 de ani, a anunțat că motivul care a determinat-o să plece din funcție este neîndeplinirea obiectivelor stabilite în momentul preluării conducerii The post Andreea Răducan a demisionat din fruntea Federației Române de Gimnastică. Motivul? Ratarea calificării la Jocurile Olimpice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.