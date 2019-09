Andreea Raducan a devenit din nou mamica. Celebra sportiva a adus pe lume un baietel

Andreea Raducan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Raducan a devenit mamica pentru a doua oara. Vedeta a nascut luna trecuta in mare secret. Andreea Raducan a nascut luna trecuta. Ea a adus pe lume prin cezariana, un baietel perfect sanatos. Bebelusul a primit nota 10 la nastere. Fosta gimnasta nu este la prima experienta de mama. In urma cu doi ani a mai adus pe lume o fetita, ce isi va sarbatori ziua de nastere peste cateva zile, potrivit informatiilor din presa. INCREDIBIL! Multe mame distrug viitorul copiilor fara sa-si dea seama de acest lucru! Medicii sunt ingroziti de numarul mare de cazuri Vedeta s-a retras din lumea sportului in 2002, iar in anul 2016 s-a casatorit cu Daniel Tandreu. Fosta sportiva a fost foarte fericita ...