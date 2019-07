Andreea se plimba aseara cu trotineta prin Bucuresti, cand s-a intalnit cu un taximetrist. Ce a putut sa-i faca barbatul e ireal: "A iesit din masina si.."

andreea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O bucuresteanca a trait clipe de groaza, dupa ce s-a intersectat in trafic cu un taximetrist. "Cu patru ore in urma aratam cam asa. La spitalul Sf. Ioan, dupa ce un taximetrist care uraste trotinetele (sau femeile) s-a napustit asupra mea si m-a zvarlit la 2 metri distanta, pe mine, in timp ce trotineta se invartea in jurul propriului ax, la vreo patru metri de taxi. Va dati seama cu ce viteza venea. Venea claxonand turbat, desi eu mergeam pe langa bordura, din fata nu venea vreo masina care sa-l impiedice sa depaseasca, iar strada era larga. Si, ce credeti? M-a depasit putin, apoi a tras de volan spre dreapta si... m-am trezit cu drumul barat de botul masinii lui. Am franat, dar tot m-am izbit de oglind ...