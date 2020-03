Andreea Tonciu a fost concediata din emisiune de Adriana Bahmuteanu: “Iesi afara! Iesi, hai iesi! Fa pasi!” Vezi cum s-a incheiat totul!

Andreea Tonciu a fost concediata de Adriana Bahmuteanu in aprilie 2009, cand amandoua colaborau la emisiunea “La sueta cu Bahmu”, de la Kanal D. "Andreea Tonciu a ramas fara loc de munca. Ea a fost concediata de Adriana Bahmuteanu, a carei asistenta era in emisiunea “La sueta cu Bahmu”, pentru ca s-a luat la cearta cu regizorul de platou dupa ce acesta din urma ar fi rugat-o sa isi schimbe pozitia si nu a vrut sa prezinte vremea. “Spui vremea sau nu? Bine... iesi afara! Iesi, hai iesi! Fa pasi!”, i-a spus Adriana Bahmuteanu”, se relata in presa vremii. (vezi cum s-au certat Andreea Tonciu si Raluca de la Bambi)

“Fata asta era pusa pe harta tot timpul, se certa cu toata lumea, mai ales in ultima vreme de cand se crede mare vedeta. Nu o mai suporta nimeni pe acolo, toti din emisiune se bucura ca au scapat de ea. Nu facea nici un efort sa invete cele cateva cuvinte pe care trebuia sa le spuna cand prezenta “Vremea” in emisiune. Pe deasupra incepuse sa-i scoata pe invitati, seara, pe la Bamboo, tragea de manelisti pe acolo…Tot timpul spunea ca e obosita, pentru ca petrecuse toata noaptea. Mie mi-a sarit mustarul ultima, dar deja ii innebunise pe absolut toti, nu cred ca e cineva cu care nu s-a certat pe acolo. Este o parasuta proasta, cu nasul mare si fitoasa”, a declarat Adriana Bahmuteanu pentru Libertatea.

Andreea Tonciu a fost concediata de Adriana Bahmuteanu: "Nu mai sunt in stare de nimic"

“Asta e viata, mai multe nu pot sa comentez… Eu m-am inteles bine cu Bahmu, ceea ce spune acum e parerea ei. De cateva zile nu mai sunt in stare de nimic, nici macar sa mananc. Mama e foarte suparata. Nu vreau sa ma mai cert cu nimeni, dar as vrea ca Adriana sa-mi demonstreze ca am iesit cu manelisti prin cluburi. De ce ma face parasuta?”, a replicat Tonciu.

“Mi-era foarte rau. Nu m-am simtit bine deloc in ziua aceea. In plus, Bahmu isi batea tot timpul joc de mine in emisiune. Nu am mai suportat jignirile in direct, asa ca am preferat sa plec”, a mai spus Tonciu. Cu toate acestea, peste cateva luni, in februarie 2010, ele au reluat colaborarea. “Eu nu am fost niciodata suparata pe Adriana. Am dat uitarii tot ceea ce s-a intamplat la vremea respectiva si am decis sa o luam de la capat. Mie imi place la nebunie sa fiu asistenta lui Bahmu”, declara Andreea Tonciu care, in prezent, este protagonista la „Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiune difuzata de Kanal D.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.