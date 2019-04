Andreea Tonciu a vorbit despre certurile cu sotul ei. „S-a enervat atat de tare pe mine…”

Andreea Tonciu si Daniel Niculescu formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri. Bruneta s-a retras din lumina reflectoarelor si isi dedica timpul familiei si afacerilor. Chiar daca au o casnicie asa cum si-au dorit, certurile nu lipsesc din relatia lor, iar vedeta a vorbit despre acest lucru.

„Daca vrei sa stii ce am patit eu de Valentine s day, cred ca o sa razi si tu. Am stricat surpriza sotului meu. Eu am stat acasa cu fata, l-am rugat sa-mi cumpere ceva dintr un mall.. s-a enervat sotul meu atat de tare pe mine incat s-a dus.. mi-a spus ca sa stii ca eu mai am treaba ca asa iti place tie sa faci de fiecare data, sa strici tot… I-am zis ia-ti copilul, du-l la restaurant si da-i de mancare pentru ca eu azi nu am gatit deloc si nu avem mancare. S-au dus la restaurant, intre timp m-au sunat prietenii la care trebuia sa ajungem, l-am sunat ca hai mai repede. Eram foarte nervoasa, iar cand au ajuns si am deschis usa era si fata, era si el si avea buchetul mare de trandafiri cu o plasa cu niste sandale care imi plac mie foarte mult si fata era cu baloanele in mana. .. si am stricat surpriza. M-a surprins foarte mult gestul sotului meu pentru ca el nu este asa romatic. ..dar asa cu baloane niciodata, serios? In general, ne certam de la lucruri minore”, a declarat Andreea Tonciu, la Rai Da’ Buni.

Zilele trecute, Andreea Tonciu a avut probleme cu politia. Bruneta a blocat masina unei femei, care a chemat autoritatile, pentru a putea pleca acasa. Totul s-a intamplat in Piata Obor, iar bruneta a facut primele declaratii despre incident.

