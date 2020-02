Andreea Tonciu, gafa uriasa. Momentul penibil prin care a trecut

Andreea Tonciu a fost protagonista unei scene cel putin penibile pe internet. Vedeta a fost pusa in fata faptului implinit, asta cu toate ca fanii au incercat sa ii atraga atentia in comentarii.

Participanta la show-ul Bravo ai Stil! Celebrites, Andreea Tonciu incearca sa impresioneze juriul cu tinutele sale. Cunoscuta pentru temperamentul vulcanic si firea impusiva, vedeta a demonstrat ca nu s-a schimbat deloc. De la rafuieli, cuvinte jignitoare si insulte adresate colegei sale de platou Maria Ilioiu, pana la paruieli in culise si adevarate razboaie.



Insa Andreea a fost, din nou, in centrul atentiei. Asta dupa ce a postat pe contul de Instagram pe fotografie in care apare imbracata intr-o tinuta sexi: colanti negri, pantofi cu toc inalt si platforma si o bluza colorata. Fanii i-au atras atentia vedetei, spunandu-i ca a folosit in exces Photoshop-ul. Altii i-au transmis ca este frumoasa natural si ca nu are nevoie de asa multe modificari.

Daca de la prima vedere modficarile nu sunt foarte vizibile, Andreea a fost „demascata' chiar de contul de instagram al emisiunii Bravo ai Stil! Celebrities, care a postat fotografia originala, nemodificata. Diferentele sunt clare: picioarele sunt mai scurte, talia nu este atat de ingusta, iar fata este rotunda si nu atat de subtire ca in fotografia postata de vedeta.

Andreea Tonciu nu le-a raspuns inca fanilor care au confruntat-o pe Instagram cu privire la modificarile pe care le-a facut, mai ales ca multi dintre ei au obsrvat si ecranul din spatele vedetei care a a luat o forma ciudata din cauza retusurilor.

Cu toate acestea, Andreea Tonciu a fost apreciata de o alta vedeta din trust. Andreea Mantea i-a lasat un comentariu la fotografia modificata.

„Esti o frumusete', i-a transmis vedeta Kanal D concurentei Bravo ai stil! Celebrities

