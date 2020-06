Andrei Baciu (Ministerul Sanatatii): Vom trai cu acest virus o perioada lunga de timp

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a declarat marţi, în cadrul unei dezbateri online, că societatea va trăi o perioadă lungă de timp cu noul coronavirus. "Este o situaţie - din punct de vedere medical - intensă, virusul nu a dispărut din societate, astfel încât poate unele dintre măsurile administrative, sociale, medicale le-am pierdut în şirul evenimentelor din ultimele trei luni. (...) A fost o situaţie nouă, fără precedent pentru întreaga omenire atât la nivel social, cât - cu atât mai important - şi la nivel medical. (..) În momentul de faţă, la cum se prezintă lucrurile, vom trăi cu acest virus o perioadă lungă de timp şi trebuie să profităm de această posibilitate, de această fereastră de oportunitate a următoarelor săptămâni, luni de zile pentru a pregăti mai bine cea de-a doua parte a acestuia an", a afirmat Baciu în cadrul videoconferinţei online "Sănătate şi FARMA - Reacţia medicală la agresiunea pandemică", organizată de grupul de presă Bursa. El a spus că în lupta cu pandemia de coronavirus s-a intrat "cu mâinile goale", cu stocuri de medicamente, echipamente şi dezinfectanţi insuficiente pentru spitale. "Neajunsurile şi deficienţele pe care le cunoaştem cu toţii, care au caracterizat sistemul de sănătate din România - personal insuficient, materiale sanitare puţine, investiţiile limitate, aşa cum au fost în ultimii 30 de ani -, toate aceste condiţii fiind cele care au desenat starea şi au definit sistemul de sănătate la intrarea în această criză. Am intrat în acest război cu mâinile goale, cu stocuri de medicamente, cu stocuri de echipamente şi dezinfectanţi insuficiente la nivelul spitalelor. Am avut chiar cazuri în care lipseau şi cele ce trebuiau a fi asigurate în mod curent", a arătat secretarul de stat. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)