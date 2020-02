Andrei Bodean, procurorul sef al DNA Constanta, face declaratii importante. Este vizat cazul unui vames acuzat de luare mita

Mâine, la Tribunalul Constanţa va avea loc primul termen în dosarul în care Radu Ioan Hristovici, la data faptelor funcţionar vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa, pentru săvârşirea a două infracţiuni de luare de mită.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În datele de 5 mai, respectiv 12 mai 2018, inculpatul Hristovici Radu Ioan, în calitatea menționată mai sus, a primit de la Nasreddin Aswad și Naim Jabanou suma totală de 5.500 lei (3.000 lei și 2.500 lei) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privitoare la efectuarea formalităților vamale pentru exportul de animale vii în cazul societăților comerciale administrate de cei doi oameni de afaceri. Banii respectivi au fost remiși de cei doi oameni de afaceri pentru a se proteja de eventuale probleme, cum ar fi întârzierea efectuării operațiunilor vamale.În cauză, în prezența avocaților, inculpații Nasreddin Aswad și Naim Jabanou au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv: 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.Dosarele de urmărire penală privind pe cei doi inculpați, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Constanța.În acordul de recunoaștere, procurorii DNA arată că exporturile de animale vii realizate de societățile comerciale din România sunt efectuate, cu precădere, prin Portul Midia. Animalele sunt aduse de exportatori cu mijloace de transport auto după care sunt încărcate în mijloace de transport naval. Țările de destinație sunt, în proporție covârșitoare, cele cu populație musulmană, precum Arabia Saudită, Iordania, Siria, Irak, Libia sau Liban. Ocazional sunt exportate animale vii în Israel sau chiar în țări europene. Exportul presupune efectuarea unor formalități care implică, în special, contactul cu funcționarii vamali, funcționarii poliției de frontieră.Exportatorii sunt interesați ca mărfurile constând în animale vii să fie încărcate într-un timp cât mai scurt iar mijlocul de transport maritim să plece cât mai repede. Totodată, transportarea mărfurilor pe mare este organizată în așa fel încât condițiile meteorologice să fie suficient de bune încât nava să ajungă la destinație fără probleme. Rațiunea este aceea că animalele sunt supuse unui stres care cauzează pierderea în greutate și uneori decesul acestora.După cum reiese chiar din declarația inculpatului Naim Jabanou, care a încheiat un acord de recunoaștere cu DNA,: „este foarte important pentru exportator și importator ca toate formalitățile și operațiunile să se deruleze cât mai repede astfel încât animalele să nu moară sau să nu piardă în greutate. Cu cât durează mai mult, cu atât cresc riscurile ca astfel de probleme să apară“. La rândul lui, celălalt inculpat a arătat că „dacă ar trece timp până la încărcarea animalelor pe vapor, se poate întâmpla ca unele să moară. Ideea este că acestea sunt încărcate foarte repede, imediat cum vine vaporul“.Potrivit DNA, la data de 5 mai 2018, începând cu ora 23.52, funcționarul vamal Hristovici poartă discuții, în incinta Punctului Vamal Midia, cu o persoană de etnie arabă identificată ca fiind inculpatul Nasreddin Aswad, despre operațiuni de încărcare în Portul Midia.„Se poate observa că inculpatul Nasreddin Aswad îl întreabă pe incupatul Hristovici cât trebuie să-i dea, acesta răspunzând 35. Nasreddin Aswad afirmă că nu are decât 20 de milioane (2.000 lei), moment în care numără o sumă de bani. După o scurtă negociere (vameșul nu acceptă și pretinde 30), cetățeanul sirian acceptă să-i remită suma totală de 3.000 lei pe care funcționarul vamal o ia, o numără apoi îi mulțumește în limba engleză. Inculpatul poate fi observat în timp ce numără ambele sume, întâi 2.500 lei apoi încă 500 de lei. Totodată, imaginile surprind remiterea consecutivă a celor două sume de bani. Cei doi își strâng mâinile și se sărută pe obraz. În același context, inculpatul Hristovici îl asigură pe inculpatul Nasreddin Aswad că el va rezolva tot“, conform DNA.Din aceeași conversație interceptată rezultă că cei doi s-au cunoscut chiar în ziua de 5 mai 2018, funcționarul vamal fiind foarte bucuros de cunoștință și interesat să colaboreze cu cetățeanul sirian. Cei doi discută, preponderent, de exportul de animale în țările arabe.După ce Nasreddin Aswad a părăsit Punctul Vamal Midia, inculpatul Hristovici poate fi observat cum caută ceva în bibliotecă apoi schimbă locul. Acesta continuă să caute ceva în birou, este nemulțumit, verifică interiorul unor sertare apoi trage de la perete un corp de mobilier după care afirmă : „unde p..a (cuvânt obscen) mea să-i ascund?“Din actele dosarului rezultă că în ziua de 5 mai 2018 (...) a exportat 5.250 de ovine, acestea fiind încărcate pe nava comercială Elbeik.Permisul de încărcare a fost avizat de vameșul (...) în ziua de 5 mai 2018, pe tura de zi. La ora 19.00 a început tura incupatului Hristovici care a preluat formalitățile vamale aferente exportului efectuat de (...).Având în vedere țara de destinație - Liban - marfa a fost pe culoarul portocaliu, cea ce presupune efectuarea doar a unui control documentar. Acest control a fost efectuat chiar de către inculpatul Hristovici.„ Nu există indicii în sensul că ar fi vreo neregulă privitoare la exportul efectuat de (...), administrată de inculpatul Nasreddin Aswad. Acesta l-a mituit pe funcționarul vamal strict în considerarea calității acestuia de reprezentant al autorității statului, pentru a se proteja de eventuale probleme, cum ar fi întârzierea efectuării operațiunilor vamale. Cei doi inculpați (Hristovici și Aswad) au dat declarații diferite cu privire la fapta cercetată, fiecare spunând că inițiativa a aparținut celuilalt. Din înregistrările realizate în cauză rezultă că inițiativa a aparținut mituitorului care l-a întrebat pe vameș "cât trebuie să dea". Exprimarea în sine pune în discuție ipoteza existenței unei practici de care mituitorul avea cunoștință. Altfel, este inexplicabil cum două persoane care nu se mai întâlniseră niciodată să discute direct, fără niciun fel de reținere sau tatonare, despre cuantumul sumei care trebuie date. Abia ulterior cei doi negociază și în final convin asupra unei anumite sume de bani“, conform DNA.