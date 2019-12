Andrei Burca, CFR Cluj: 'Nu știm cand vom mai realiza asta'

Andrei Burcă, jucătorul CFR-ului, a declarat, joi, în urma victoriei obţinute de CFR Cluj, în faţa lui Celtic, scor 2-0, în grupele Europa League, că nu știe dacă va mai realiza această performanță vreodată, anunță MEDIAFAX.

”Mă bucur că am reușit să marchez, dar mai importantă este calificarea. Era păcat să ratăm această șansă de a ajunge în primăvara europeană. Nu știm când vom mai realiza asta. Dimineață am lucrat faze fixe. Fiecare ne dorim să ajungem cât mai sus în carieră. Am muncit și mi-aș dori, dacă se poate să fac pasul și la o echipă mai mare”, a declarat Andrei Burcă la Look Plus.

CFR Cluj s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Europa League, joi seara, după ce a învins formaţia scoţiană Celtic Glasgow, scor 2-0, în ultima rundă din grupa E. Campioana României a încheiat grupa pe locul secund, cu 12 puncte.