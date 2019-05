Andrei Butnariu, norocosul castigator al marelui premiu la Loto 6/49: 'Cine face ca mine, ca mine sa pateasca!'

Andrei Butnariu din Galati este norocosul castigator al marelui premiu, de aproximativ 4,7 milioane de euro, la Loto 6/49.

“Cine face ca mine, ca mine sa pateasca!” – este mesajul pe care cel mai proaspat milionar in euro l-a transmis tuturor jucatorilor Loteriei Romane

In cursul zilei de ieri, 14 mai 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminica, 12 mai 2019, in valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro). Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 18 castiguri de categoria a II-a, 45 castiguri de categoria a III-a si 20 castiguri de categoria a IV-a, valoarea totala a castigului fiind de 22.406.795,79 lei.

Norocosul castigator se numeste Andrei Butnariu, este galatean si joaca de peste 20 de ani la jocurile loto organizate de Loteria Romana.

Dupa cum ne-a declarat, se considera un om norocos pentru ca nu este pentru prima data cand castiga la Loteria Romana. Are in palmares mai multe premii de categoria a II-a la jocul sau preferat, Loto 6/49, la care joaca, in mod constant, aceleasi numere, in aceeasi formula de joc care i-a adus duminica, 12 mai a.c., premiul cel mare.

A aflat ca este marele castigator al premiului de categoria I la Loto 6/49 luni dimineata cand, conform obiceiului, si-a verificat biletul.

Domnul Butnariu ne-a declarat ca va continua sa joace pentru ca spera sa castige si alte premii importante. Cu banii castigati acum la Loto 6/49 isi doreste, in primul rand, sa-si ajute copiii si nepotii.

“Cine joaca, poate castiga!” - este ideea dupa care se ghideaza norocosul castigator de fiecare data cand joaca la loto.

Reamintim ca la tragerea Loto 6/49, de duminica, 12 mai 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-010 din Galati si a fost completat la Loto 6/49 cu 3 combinatii complete de numere, dupa cum urmeaza: 9 numere in zona A, cate 8 numere in zona B, respectiv C (in total 140 variante) si 3 variante la Noroc. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.