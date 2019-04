Andrei Caramitru a EXPLODAT la adresa liberalilor care distribuiau pliante FALSE in numele USR-PLUS

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, a explodat la adresa liberalilor care distribuiau pliante false în numele USR - PLUS. TNL a anunțat că ambii liberali care activau în cadrul filialei Cluj au fost deja excluși de partid.

"HAIDETI SA NU FIM PROSTI

Dacă urmăriți Game of Thrones (că tot am folosit ieri paralela asta). Ce au făcut ăia când pericolul a devenit prea mare pentru toți? S-au coalizat tactic ca să se apere și să distrugă pe zombie/whights conduși de baronii in alb. Desi înainte au avut războaie între ei (și vor mai avea după ce câștiga lupta).

Așa ca - haideti sa nu fim prosti. Aia din TNL Cluj au fost si ticăloși și prosti (și au fost dați afara din partid - foarte bine; dacă sunt mai multi implicați să îi dea afară și pe ăia). Acuma să nu fim toți prosti ca ei și sa ne dăm in cap unii la alții in timp ce PSD/ALDE/UDMR funcționează ca o armată super-organizată de anihilare. Mesajul asta e in special pentru PNL dar și pentru USR/PLUS.

Haide sa fim inteligenți și sa câștigam naibii lupta întâi. Avem timp după să ne luptăm - dar pe idei și programe nu cu prostii", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.