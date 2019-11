Andrei Caramitru arunca USR in aer dupa scorul rușinos: au fost GREȘELI de alegere a candidatului

Fostul consultant al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru recunoaște: scorul obținut de USR e unul dezastruos, iar toate greșelile denotă lipsa de experiență politică a liderilor USR.

"Rezultatul este un eșec de proporții. Nu pentru un partid sau un candidat, ci pentru directia de schimbare pe care toti ne-o dorim. Sa fii in creștere - ca mișcare - dar sa ai un eșec atât de devreme este o imensa problemă. Duce la demobilizare și depresie colectivă. Trebuie sa evitam asta și sa învățam din aceasta situație. Și sa luam decizii curajoase.

Realitatea e clară: 1/3 din votantii USR/PLUS de la europarlamentare nu s-au regăsit in acesta campanie. O cifra enorma. Imensa majoritate (700’000) s-au dus la Iohannis. O mică parte au mers spre Paleologu (in special in Bucuresti). Însă - și asta e bine - acest electorat nu e deloc pierdut pentru următoarele runde de alegeri (toate sondajele și analizele recente - de exemplu ce a publicat azi Catalin Teniță - arată ca, la locale și parlamentare, acesti votanți vor reveni).

Ce s-a întâmplat? Părerea mea. Au fost greșeli de strategie politica. De selecție a candidatului. De strategie electorală. Si de comunicare. Pe scurt - un partid tanar si lipsit de experiență care a devenit prea sigur pe el. Nu cred însă că e vina lui Dan decât in mică măsură - a demonstrat curaj când a intrat in lupta era pe sondaje doar la 5% si a făcut un efort enorm. Nu e ușor. Nu cred ca alt candidat din interiorul USR sau PLUS lua mai mult. Si mare parte din deciziile importante au fost colective", a scris Caramitru pe Facebook.