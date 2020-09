Andrei Caramitru cere DEMISIILE lui Dan Barna și Dacian Cioloș: Este un dezastru de proporții EPICE

Andrei Caramitru susține că rezultatele obținute de alianța USR-PLUS la alegerile locale sunt dezastruoase, iar Dacian Cioloș și Dan Barna ar trebui să demisioneze. Caramintru arată că USR-PLUS este într-o continuă scădere, iar dacă Nicușor Dan se va înscrie în PNL, atunci va fi sfârșitul acestei alianțe.

Citește și: Se conturează un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea VS Victor Ponta, posibili capi de listă în București / SURSE

”O sa va stric ziua. Rezultatele USRPLUS sunt dezastruoase. Cine răspunde ?

Da da știu. Bucuresti, Brasov, Timișoara, Câmpulung, Alba Iulia, Bacău. In total 45 de primari. Wow! Evident ca ma bucur.

Însă - Per total - e un dezastru.

- Scorul politic la nivel National (ăla care contează pentru parlamentare) e sub 9%. Un piculeț doar peste Ponta. Pmp a câștigat mai multi primari in țară. Un dezastru de proporții epice care NU poate fi justificat. Nu poți cădea de la 22 la suta la 9 și sa explici cu tot felul de artificii.

- Și ăla 9% (care vine din câștigurile de orașe) au venit sau din colaborare cu PNL (forțată de PNL sau negociata local) sau prin succes individual al unor candidați excepționali care NU sunt din tabăra Barna/Ciolos

- Haide sa le luam pe bucatele - rezultatele NU au fost meritul conducerii centrale. Din contra. Dacă Nicușor și Orban nu făceau deal și puneau presiune pe USRPLUS sa colaboreze - Firea și toți primarii de sectoare erau azi de la PSD. Bacău a fost castigat cu susținerea PNL (pentru ca Viziteu e smart și și-a făcut strategia singur). In Alba Iulia a câștigat fostul viceprimar PNL transferat la USR (o mișcare deșteaptă, singura din păcate). Voturile spectaculoase (Brasov, Timișoara) au venit de la oameni care NU sunt apropiați de Barna/Ciolos. La fel voturile bune din Constanta sau Iași. Elena Lascau a câștigat Câmpulung de capul ei, fiind grozava și super cunoscuta.

Totuși. După 4 ani de lupta. După ce adaugi PLUS (care habar nu am ce voturi aduce, ca nu a adus absolut nimic in alegerile astea, zero câstiguri). Sa ajungi la același scor National pe care l-a scos Nicușor in 2016 practic singur și fără structuri locale? E o catastrofă de proporții epice.

Oamenii din USR și PLUS trebuie sa se gândească foarte bine cum continua. Ca tendința e spre irelevanta in parlament. Eu le sugerez așa

- 1) trebuie schimbată conducerea ACUM. Aveți niște super-star-uri validate acum prin vot (nu ca Barna care a pierdut rușinos și Ciolos care nu a candidat singur niciodată la nimic). Fritz. Coliban. Viziteu. Elena Lasconi de la Câmpulung, Clotilde, Radu de la Sector 2). Plus Stelian Ion, Zainea, Cosette (care au pierdut dar au avut super scoruri de fapt). Vlad Voiculescu. Super echipa. De ce e nevoie exact de Barna? Sau de Ciolos? Sincer vorbind. Nu are sens

- 2) dacă Nicușor se înscrie in PNL e sfârșitul USRPLUS. Va spun clar. Pierdeți jumătate din voturi, dacă mai intrati in parlament. Trebuie sa evitați asta. Eu i-as oferi - oricând dacă vrea sa se înscrie intr-un partid - președinția USRPLUS. E al doilea cel mai votat om din Romania după Presedinte. Dacă ar avea așa o propunere măcar va ezita sa între in PNL cred. Sau măcar rămâne independent. Gândiți-va foarte foarte atent la asta

- 3) terminati cu atacurile la PNL. NU funcționează electoral. Merge doar in Brasov și Timișoara (unde PNL avea oameni super erodati și electoratul nu e deloc tipic pentru Romania). Trebuie sa dați mesajul ca veți colabora decent in viitorul guvern, sa explicați ca fără voi PNL nu va avea forța sa facă reformele. Și ca un vot pentru voi e o garanție de reforma mai rapida. Dar - când atacați PNL - pierdeți voturi la greu. E o imensa prostie.

- 4) atrageți naibii oameni buni și CUNOSCUȚI, cu carisma. Nu mai puneți candidați no name ca nu ii Votează lumea. Faceți oferte la cei mai respectati oameni din fiecare zona sa preia filialele. Ca acum aveți la habarnisti care au luat scoruri ridicole in cam jumătate din țară. In câte județe nu ați făcut pragul ? Aud? 10-15-20?

- Terminati cu limbaje și abordări elitiste. Ca nu luați niciodată peste 9% așa. Romania e o țara complicata și mare, unde imensa majoritate (vreo 85%) NU au studii universitare. Hipsterii cool dacă sunt 2% și nici măcar nu au viza de flotant dacă nu v-ați prins deja (ca de asta scorul a fost slab la consiliu in Bucuresti - ca cei care au votat la europarlamentare NU au voie sa voteze la locale și parlamentare da?).

Eu cred de fapt ca singura speranta e in noii primari care acum nu mai depind de ciolos și barna și care pot prelua rapid partidul. Altfel se duce totul dracului. Sa nu Spuneti ca nu v-am spus.”, scrie Andrei Caramitru.