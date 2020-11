Andrei Caramitru compara criza sanitara cu incendiul de la Colectiv: 'Se mira ca oamenii ii injura. Ghinion!'

Andrei Caramitru a analizat modul în care alte țări au gestionat criza Covd-19. El spune că în România situația este extrem de gravă, iar populația trebuie să creadă ce comunică reprezentanții statului. „De parcă am fi proști. Și după se miră că oamenii îi înjură. Ghinion”, a concluzionat Caramitru.

„Guvernul și președintele vor sa ne spună ca de fapt au grija de sănătatea populației când de fapt suntem singura țara care și-a atins limita la ATi si creștem exponențial. Adică vor sa fie și cu sufletul in rai și - știți voi proverbul mai departe.

Mie mi se pare mai cinstit cum a abordat Trump sau Bolsanaro. Au zis domne asta e se moare in draci dar economia e mai importantă. Măcar nu purtau masca și s-au și infectat, adică au avut și ei un cost in toată povestea. Măcar au fost coerenți in decizii și comunicare.

Sau cum au abordat suedezii - au zis domne noi v-am explicat problema. Restul cum va protejați sau nu e problema voastră. Noi credem ca avem dreptate și celelalte tari sunt tâmpite pentru ca oricum dacă facem măsuri suplimentare, când le ridicam, tot acolo ajungem și nu rezolvam nimic. Între timp fac și ei recomandări mai dure, dar au o logica clară și o comunică.

Ceilalți care iau toți măsuri dure de restricții spun clar da știm ca afectam economia, nu avem ce face, însă prioritatea este sa salvam vieți. Asta e cheia acum.

Și unii și alții nu au mințit, au zis ce cred, și i-au lăsat pe oameni sa judece. La noi însă - ca de obicei - ca la Colectiv - ni se spune ca totul e ok, ca totul e sub control - când de fapt habar nu au ce fac și e un dezastru total. Adică statul la noi e intotdeauna grozav și are grija de noi cumva, e un tătuc bun deși e beat și prost - și voi trebuie sa credeți, sa aveți încredere. De parca am fi proști. Și după se mira ca oamenii ii înjura. Ghinion”, a spus Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

