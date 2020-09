Andrei Caramitru, DERAPAJ grav la adresa Gabrielei Firea: 'panarama, țața penala, rebutul asta de om ajunge la pușcarie'

Membru al USR, Andrei Caramitru, are un derapaj grav la adresa primarului Capitalei, Gabriela Firea. El o cataloghează drept ”țață” și ”panaramă”, iar la final o amenință că va ajunge la pușcărie.

Citește și: Cristian Tudor Popescu îl DISTRUGE pe Nicușor Dan, după înregistrarea EXPLOZIVĂ: Îmi dă mult de gândit

”Dacă as fi in locul lui Nicușor Dan - as anunța ceva AZI. Primul contract semnat va fi cu o firmă străină, total independentă și imposibil de influențat, care sa facă un audit anti-coruptie in PMB. Toate contractele luate la puricat, identificat circuitul banilor. Raportul va fi făcut public. Și - pe baza asta - TOȚI din administrația Firea in frunte cu panarama, cu țața penală, cu rebutul ăsta de om, o să ajungă la pușcărie.

Atât. Aș promite ca voi face totul sa o bag in pușcărie și pe ea și pe toți din jurul ei. Ca o sa plăteasca pentru tot ce a făcut împotriva oamenilor din orașul ăsta distrus și furat.”, scrie Andrei Caramitru.