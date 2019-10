Andrei Caramitru, derapaj verbal dupa ce DLAF anunța anchetarea lui Dan Barna: ` Porcilor... M.... USL!!!!!!! You will burn!

Reacție extrem de dură a lui Andrei Caramitru, membru al Echipei USR-PLUS care redactează programul de guvernare, după ce Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă (DLAF) a anunțat începerea unei anchete în privința liderului USR, Dan Barna după dezvăluirile Rise Project - VEZI AICI.

Limbajul fostului consilier pe probleme economice al lui Dan Barna trădează nervozitatea din cadrul USR cu privire la subiect și posibilul efect devastator al dezvăluirilor de presă asupra campaniei prezidențiale.

Imediat după anunțul DLAF Andrei Caramitru a răbufnit pe pagina sa de Facebook. Ce a urmat ar fi greu de reprodus pe orice post TV:

”Opaaaa. Bravo mai nenorociților. Deci faceti schema iar? Și iar NU o sa va iasă porcilor. Va e frica hai? Ca pe sondaje sunteți praf nu e așa? Și faceți mizerii sa scoateți oamenii din cursa pe nimic da? Cu câteva zile înainte da? Ca pe codruta. Ca pe Orban la primărie acum ceva timp. Și tot nu v-a iesit. Nu o sa va iasă nici acum. Porcilor...”

La câteva minute distanță mai lansează o tiradă:

”Sunt șocat. Profund șocat.

Deci cum se protejează sistemul asta de nenorociți?

- scrie Rise un articol in care de fapt nu au găsit nimic. Scris de o fosta angajata a lui Felix Voiculescu. După - dau la disperare o intregistrare interna din USR. Reacția: fix pe dos decât se așteptau. Lumea se revolta de atacul asta abject

- așa ca fac ei, Rise, un denunț la DLAF (corpul de control al Vasilicăi, controlat de un politruc PSD). Care scrie: va mulțumim pentru denunț l-am primit și îl analizam. Concluzia Rise: Barna e anchetat! Breaking news !

- in paralel, o prietena a “ziaristei” antena3 de la Rise scrie ca, dacă ești consultant privat pe fonduri europene, ești de fapt “funcționar public”. Și se aplica legea de acolo. Demență coordonată.

Ăștia acuma - prin corpul de control al PSD - sunt in stare sa facă fix ce i-au făcut lui Codruța când era anchetata și blocată sa între in avion la interviu la Bruxelles. Doar doar sa între PSD in turul 2. Și sa câștige Klaus dar cu PSD ranforsat.

Golani. Mizerabili. Vagabonzi. Borfași. Se vede de pe lună ce faceți - fix când ați primit sondaje care arată rău pentru voi.

Eu va spun doar asta: M.... USL!!!!!!! You will burn!”

NU se oprește nici aici și ulterior acuză o coaliție monstruoasă între jurnaliști și politic:

”Senzație. Cel mai rapid și eficient organism al statului Român. Formula 1. Primesc o notificare azi și tot azi - la 2:09pm (!!!!) - dau răspuns detaliat, frumos, perfect. Bai nenica. Nici in Japonia nu merge așa. Excepțional! Extraordinar! Trăiasca DLAF coordonat de SS și de Vasilica! Și bravo Rise!

Cum sa îți faci praf propriul atac și schema. Li se vede combinația de pe lună.”