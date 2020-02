Andrei Caramitru DINAMITEAZA scena politica, cerand REFORMAREA partidelor: Gruparea Dragnea din PSD sa fie noul PRM

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, anunță o idee inedită pentru restructurarea partidelor din România. Guparea Dragnea din PSD, spune Caramitru, ar trebui să fie noul PRM, în vreme ce USR ar trebui și ei divizat.

"Structura partidelor la noi e o mare aiureala. Sunt cel puțin 2 aripi total opuse si cu ideologii total diferite si in PSD, si in PNL si in USR/Plus.

Ideal ar fi o Recompunere a opțiunilor oferite electoratului. Eu le văd așa:

- noul PRM. gruparea “Dragnea”: aripa dura din PSD, Anti-occident, un fel de stalinism naționalist oligarhic pe stil Putin.

- Partidul Conservator European. PNL-ul vechi plus cei din PSD care sunt mai Civilizați si pro-Europeni plus PMP. Plus conservatorii din USR

- liberalii moderniști cu o agenda profund urbană si cu valori Europene. Majoritatea din USR, PLUS si cei din aripa nouă si mai modernă din PNL

- socialiștii millenials, ultra-progresisti ecologiști. Cei câțiva din USR si PLUS.

Daca am avea de ales între astea 4 partide ar fi clar. Acum de exemplu - votezi PNL dar pe cine votezi? Pe Blaga sau pe Violeta Alexandru? USL sau rezist? Votezi USRPLUS dar îl alegi pe Năsui (ultra-liberal), pe Nicusor (care e mai degrabă conservator), sau pe câțiva care sunt socialiști ecologiști ultra-progresisti?

Si ne miram ca toată lumea se cearta cu toată lumea in interiorul fiecărui partid, ca nu exista nici un plan de reforma agreat clar si ca votanții sunt confuzi si frustrați", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.