Andrei Caramitru FACE PRAF familia Iorgulescu, dupa accidentul MORTAL cauzat de fiul șefului LPF

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, atacă dur familia Iorgulescu, după ce Mario, fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu, a ucis un tânăr în mașina căruia a intrat în plin după ce a pierdut controlul bolidului Aston Martin, pe care îl conducea sub influența alcoolului și drogat cu cocaină.

"Nu am comentat despre accidentul cauzat de Mario Iorgulescu in care un tânăr a murit. Dl Iorgulescu Jr. consumase cocaina, avea aproape 2mg de alcool in sânge si conducea nebunește la 24 de ani un Aston Martin.

Eu va spun din experiența mea. Am făcut studiile in Elvetia. Foarte multi colegi erau copii de multi-milionari sau miliardari (oameni care detineau firme serioase și mari in Vest). Erau 2 categorii printre ei:

- unii mergeau cu tramvaiul, mâncau de la cantina și McDonald și lucrau in job-uri de chelner sau magazioner vara. Nu aveau mașini sau bani de la părinții lor miliardari. Stateau cu chirie plătită de ei. Părinții Ii învățau sa respecte banii, munca și educatia. Toți elvetienii, nemții sau vesticii erau așa.

- mai erau unii (in special ruși sau din tari sub-dezvoltate) care mergeau cu Mercedes-ul sau Porsche-ul la 21 de ani, aveau mii de EUR pe săptămâna de spart in cluburi.

Ce s-a întâmplat 20 de ani după facultate?

- Toți cei din prima categorie au familii minunate, cariere extraordinare, sunt oameni echilibrati

- ceilalți sunt praf. Divortati, multi fără job, doi au stat ani de zile in cure de dezintoxicare. Unul era să moară dintr-o over-doză.

Așa ca educați-va copiii fix pe dos decât fac bogății nostri de carton ca Iorgulescu Sr. Nu le dați bani, nu le dați mașini, nu le dați case. Învățați-i valoarea muncii și a banilor.

—-

PS: eu in Elvetia am fost sărac lipit, am luat orice job plătit sub salariul minim ca sa supraviețuiesc. Eram “emigrantul amârăt” tipic din est. Și asta m-a ajutat foarte mult sa am succes după. A fost esențial", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.