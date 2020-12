Andrei Caramitru IL APARA pe Vlad Voiculescu: La 30 de ani, aveam deja un MILION de euro in cont

Andrei Caramitru sare în apărarea lui Vlad Voiculescu, despre care spune că e criticat de presă pentru a nu fi învestit viceprimar al Capitalei. Caramitru spune că, la fel ca și Voiculescu, a fost un tânăr de succes, care a făcut mulți bani prin munca sa.

"In străinătate - filmul Colectiv (cu Tolontan și Vlad Voiculescu in prim plan) e considerat unul din filmele esențiale ale anului de toate marile ziare ale lumii.

La noi - Vlad este atacat sistematic de presa securistica. Pentru ca vor sa îl blocheze sa nu ajungă Vice primar ca nu cumva sa atace rețelele de coruptie din spitalele din Bucuresti - prea multe sute de milioane furate de acolo an de an. Ce spun ticăloșii acum? Că domne a fost angajat la niște firme austriece in Viena când era foarte tânăr, după ce a făcut facultatea acolo. Nu se poate! E o smecherie.

Ba ticăloșilor. Uite ca sa va ofticați mai mult și mai bine și sa ma înjurați și pe mine. Va spun despre mine:

- In timpul facultății din Elvetia am stat pe o canapea la matusa mea pensionara de acolo (fugită din Romania in anii 70). Am muncit sa ma întrețin (am lucrat in depozite și chestii de-astea fizice, mi-am rupt spatele livrând mobilă)

- Am fost sef de promoție la Universitatea din Geneva (atât la licența cât și la masterat). Angajat la 22 de ani ca trader la banca UBS din Zurich și după Londra

- La 24 de ani am intrat la McKinsey Zurich (angajat prin head-hunteri de ei)

- La 30 de ani eram deja partener (printre cei mai tineri ever la nivel global), acționar in McKinsey New York și aveam deja peste 1 milion de EUR in cont.

Așa ca lăsați-l pe Vlad. Care a făcut mult mai multe lucruri bune decât am făcut eu. Înjurați-ma pe mine. Bagati-va unghia in gât, securisti imputiti, sclavi plătiți din șpăgi ce sunteți. In străinătate romanii buni sunt promovați și ajung extrem de sus. Doar la noi nu se poate ca nu avem loc de voi - prostii satului, Hoți imbecili și cocalari de ultima speță ce sunteți. Hai sictir vouă tuturor", scrie Caramitru pe Facebook.