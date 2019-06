Andrei Caramitru lanseaza un scenariu exploziv: cum vor evolua in sondaje USR-PLUS, PNL și PSD

Andrei Caramitru, fost consilier al șefului USR Dan Barna, spune că „pe termen mediu” USR-PLUS vor fuziona si vor ajunge primul partid si vor apărea un „PSD semi-modern” și un „PSD aripa dură”.

„Pe termen mediu, oferta politica de la noi se va clarifica si mai mult si cred că va arata așa :

- USR/PLUS ca partid fuzionat, care reprezintă o viziune profund pro-occidentală, deschisă și pro-mediul privat. 30-35%

- PNL ca partid conservator, cu un bazin in orașele mici, rural și oameni profund pro-biserică. 25%

- PSD2 semi-modern, pro-pensionari și angajați la stat (ProRomânia și o parte din actualul PSD), fără accente anti-UE (însă “feudal” și corupt). 15%

- PSD1 (aripa dură din PSD - Pleșoianu, Olguța etc plus ALDE/Tăriceanu) - un fel de PRM, profund anti-occidental, pro-coruptie, anti-modernitate, susținut de Moscova. Va colabora cu UDMR. In total, împreuna cu UDMR, 20%”, a scris Caramitru pe Facebook.

