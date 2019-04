Andrei Caramitru, nou DERAPAJ. Cum a folosit Holocaustul, in scop electoral, consilierul lui Barna

Într-o nouă postare pe pagina sa de Facebook, consilierul președintelui USR, Dan Barna, a comparat Holocaustul cu situația actuală a României. După ce a primit numeroase critici în mediul online, Caramitru a schimbat cuvântul “Holocaust” cu termenul “genocid”, după cum se poate vedea și în poza de mai jos.

“Holocaustul României. CUM NE OMOARĂ ȘI NE ALUNGĂ. CA SĂ FURE.

Corupția ucide și distruge. Știm asta. Știți însă care e dimensiunea? Un genocid uriaș. In fiecare an : 100’000 de morți, 200’000 de oameni care pleacă in diaspora, 100’000 de oameni care fug din zonele sărace controlate de mafia PSD către orașele mari din țară. Un oraș cât Clujul care moare sau fuge. In fiecare an. Pentru ca ei să stea in vile mari, să își facă vacanțele in Brazilia, să își plaseze amantele pe salarii mari la stat, copiii lor sa meargă cu Porsche la club.

E mai rău decât ce am suferit in al doilea război mondial. Atunci am avut 250’000 de morți in 4-5 ani (50-60’000 pe an)”, a scris Andrei Caramitru pe contul său de Facebook.

Internauții i -au taxat repede acest derapaj:

“de ce ai scos aia cu holocaustul? ti s-a facut rusine? niste scuze nu crezi ca ar fi potrivite?”- Ilinca Macarie.

Mihai Buciuman Chiar nu cred că ar trebui să arăți atâta lipsă de respect pentru tragediile a milioane de oameni folosind cuvântul "holocaust" pentru dramatizare politică

Într-o postare recentă, Andrei Caramitru susținea că, după ce vor ajunge la guvernare, vor construi în fiecare capitală de județ un muzeu al luptei anti-corupție și fiecare elev, student și bugetar va fi obligat să meargă acolo două zile pe an.