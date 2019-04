Andrei Caramitru, o noua EXPLOZIE pe Facebook - Un fost securist roman are pensie mai mare ca un fost șef de stat SUA

Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, revine cu o nouă postare contondentă pe Facebook. Tema aleasă? Una extrem de sensibilă pentru români: pensiile speciale.

"PENSIE SPECIALĂ IN ROMÂNIA - MAI MARE DECÂT A FOSTILOR PREȘEDINȚI AMERICANI

V-a șocat pensia specială de 30’000 de RON pe care am postat-o ieri? Ei - era un mizilic. Cea mai mare pensie este de 66’701 RON net. Gheorghe Bălășoiu - fostul comandant al Penitenciarului Colibaș din timpul comuniștilor.

Pensia lui a crescut - sub guvernarea PSD - de două ori. De la 34’000 in 2017. De ce ar fi dat banii ăștia la “săraci”? Dăm la foștii securiști. Ce alte pensii au fost dublate??? Doar ale lor.

Încă ceva - taxele pe care le plătește sunt de sub 10%. Nu ca voi care munciți ca proștii - voi plătiți 45%. Pensia lui netă este mai mare decât cea a unui fost Președinte American (care are o pensie brută de 207’000 USD pe an, pe care se aplică taxe de aproximativ 50%)", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.