Andrei Caramitru s-a DEZLANȚUIT: Predoiu, GROPARUL justiției. Bica a scris Codurile penale pe care scapa toți

Sa îl luam pe Predoiu, groparul actual al justiției:

- a fost adus in politica de Tariceanu și Patriciu. Doua lumini, doi corupti. Predoiu era avocatul lui Patriciu la Rompetrol, un mega tun de miliarde. A intrat in construcția celor doi (PNL - Aripa Tânăra). Pus ministru al justiției in guvernul Tariceanu

- gradual, s-a împrietenit cu gruparea Basescu. Se cunoștea de mic cu Udrea. Așa ca Băsescu l-a susținut sa rămână ministru in guvernul Boc. Alina Bica era mâna lui dreapta - secretar de stat. A intrat in PDL. Minunat

- in 2013-2014, după alianța PNL/PDL, Iohannis l-a susținut sa fie prim vicepreședinte și candidat la funcția de prim ministru.