Andrei Caramitru, scrisoare EXPLOZIVA catre premier - Dancila, somata sa emita OUG 'care sa restabileasca normalitatea in justiție'

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, a publicat o scrisoare deschisă adresată premierului Viorica Dăncilă, în care îi cere, printre altele, să elaboreze și să emită OUG-uri care să restabilească normalitatea în justiție, în special dizolvarea Secţiei speciale pentru magistraţi.

„Mai jos - o scrisoare și un punctaj pentru doamna Dăncilă. Doar așa poate rămâne prim ministru după prăbușirea PSD de după europarlamentare și să evite probleme penale. Sper să o citească și să se gândească bine - are toate instrumentele în mână și, formal, poate implementa punctajul și să ne ajute să rămânem în Europa.

SCRISOARE DESCHISĂ DOAMNEI PRIM-MINISTRU

Stimată Doamnă Prim Ministru,

Vă scriu in calitate de cetățean al acestei țări. Pentru că - moral și legal - deciziile Guvernului sunt ale dumneavoastră și nu ale CEX-ului PSD sau ale unor centre de putere politice.

Vă atrag atenția asupra a 3 decizii pe care guvernul dumneavoastră le-a luat. Decizii grave, care încalcă democrația, tratatele UE și legea penală și pentru care sunteți direct responsabilă:

- 1) decizia Ministerului de Interne (și a Jandarmeriei, care vă raportează dumneavoastră prin ministrul de resort) de a reprima violent și fără motiv manifestația din 10 August. După cum știți, procurorii militari au pus sub urmărire penală un număr important de persoane din structurile MAI/Jandarmeriei

- 2) Decizia, prin OUG, de a înființa secția specială de anchetă care raportează direct ministrului justiției. Aceasta decizie este contrara recomendărilor MCV și ale Comisiei de la Veneția și plasează justiția sub control politic - o situație inacceptabila intr-un stat de drept European

- 3) OUG114 și deciziile luate de Ministrul Economiei (inclusiv pe tema investițiilor BRUA) pe piața de gaze, cuplate cu legea gazelor offshore si deciziile ANRE. Acest pachet de decizii au afectat grav producția internă de energie, au un impact negativ asupra bugetului și favorizează direct importurile de la Gazprom care au crescut exponențial în ultimele luni. Situația este extrem de gravă - in plin război hibrid cu Rusia si în contextul situației din Crimeea/Donbas. Implicarea directă a consilierului dvs Darius Valcov, condamnat penal in prima instanța, ridică mari suspiciuni, prin legăturile dânsului cu firme importante cu capital rusesc care acționează din Slatina (inclusiv importatorul exclusiv pentru gazele rusești). Va atrag atenția că aceste acțiuni cad sub incidența articolului 394 litera b din Codul Penal care menționează pedepse de până la 20 de ani cu privare de libertate.

Salut ultimele dumneavoastră decizii prin care v-ați delimitat parțial de agenda toxica a partidului dvs (in special blocarea OUG pe legile justiției, demiterea consilierului dvs pe comunicare impus de Liviu Dragnea și implicarea dvs in rezolvarea blocajului dezvoltării gazelor off-shore). Obiectivul dvs sper că este binele României și reprezentarea corecta a intereselor tuturor cetățenilor. Sper ca doriti sa rămâneți in istoria acestei tari ca un prim ministru care, in ciuda presiunilor unor indivizi certați cu legea, ați luat decizii corecte și bune pentru țară. De aceea, va solicit, în calitatea mea de cetățean implicat al acestei țări, sa luați următoarele decizii:

- 1) Demiterea consilierului dvs Darius Valcov, a ministrului de interne Carmen Dan (împreuna cu conducerea Jandarmeriei) și a ministrului economiei dl. Bădălău

- 2) Sa elaborați și sa emiteți OUG-uri care sa restabilească normalitatea in justiție (in special dizolvarea secției speciale) și in piața de gaze (in consultare cu investitorii din acest domeniu)

- 3) Lansarea unei acțiuni a Corpului de Control al Primului Ministru care să investigheze deciziile luate pe piața de gaze, în colaborare cu procurorii și cu alte instituții ale statului.

Vă urez curaj și să deveniți primul ministru al tuturor românilor și nu un simplu reprezentant al unui grup de persoane care lucrează împotriva intereselor României.

Cu stimă,

Andrei Caramitru”, scrie acesta pe Facebook.