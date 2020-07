Andrei Caramitru SOMEAZA romanii: Gata cu mersul la mare, la terase și vacanțe. Ce e așa greu?

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna Andrei Caramitru îi somează pe români să nu mai meargă la terase, la mare sau la pensiuni.

"Îmi pare rău de Știrea asta. Esca și soțul ei sunt oameni ok, decenți. Dar au greșit foarte grav mergând la o petrecere la mare - lansarea Ovum by the Sea in Olimp (făcută de grupul Fratelli). Le doresc sănătate.

Citește și: Epidemiologul Molnar Geza vine cu vești bune: Al doilea vârf va fi depăşit în maxim două săptămâni şi va începe fără nicio discuţie o scădere

E tragic ce se întâmpla in țara acum. Treziți-vă cu totii. Gata cu mersul la mare, la pensiuni și la terase oameni buni. Ce e așa de greu de înțeles? Ați înnebunit cu totii? Ce e așa de greu sa stam liniștiti câteva săptămâni, sa fim atenti, sa purtam masti și sa stam la 2 metri de alții?", scrie Caramitru pe Facebook.