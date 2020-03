Andrei Caramitru surprinde - il felicita pe Raed Arafat, dupa ce in trecut l-a atacat brutal: 'Mare lucru, asta va salva vieți'

Deși în trecut l-a „atacat brutal”, Andrei Caramitru spune că Raed Arafat merită felicitat pentru că a propus închiderea școlilor, în contextul noului coronavirus în România. „Asta va salva vieți”, susține Caramitru.

„L-am atacat brutal in trecut pe Arafat. Dar azi merită felicitările noastre. Guvernul (Orban și inteligenta ministreasă de la educatie) au anunțat dimineața ca NU se închid școlile. Arafat a jucat inteligent și a dat un leak la propunerea celulei de criza sa se închidă școlile. Presiunea publica a fost fantastica. Guvernul a cedat. Mare lucru - asta va salva vieți. Și a propus și închiderea reuniunilor publice mari. E bine.

Următoarea lupta va fi cu biserica. Care va refuza orice acțiune împotriva slujbelor de paște. Ăsta e momentul de risc maxim. Trebuie sa acționăm aici. Asta va fi tema acum.

Hai sa fim inteligenți și grupați și hotărați. Respectam religia și credința. Dar respectam mai mult viața. Iisus a spus clar in biblie ca e Ok sa ne rugam direct la Dumnezeu. Paștele din 2020 îl vom sărbători vorbind direct cu Dumnezeu - nu vom merge la biserică. E ok. Iisus și Dumnezeu vor înțelege.”, a scris Andrei Caramitru.