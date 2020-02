Andrei Caramitru UMILEȘTE PLUS in SCANDALUL pe Primaria Capitalei: Ca sa pui condiții, trebuie sa aduci ceva la masa!

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR, Dan Barna, umilește PLUS. Totul vine după ce partidul lui Dacian Cioloș a reacționat dur la anunțul USR privind oportunitatea susținerii lui Nicușor Dan ca și candidat unic al dreptei în cursa pentru Primăria Capitalei. Reacția PLUS a venit după ce, ieri, PNL a anunțat că îl va susține pe Nicușor Dan în cursa împotriva Gabrielei Firea.

"Prietenii din PLUS sunt supărați și foarte frustrați. Au dreptate - se discutasera niște pasi și o procedura pentru Bucuresti. Alții însă au văzut schema mai larg și ei au căzut pe lângă. Umilitor.

Problema e însă alta pentru PLUS. Ca sa contezi și sa poți impune ceva in negocieri, trebuie sa aduci ceva la masa. Sa contribui. Și in politica asta înseamnă voturi. Acum ei sunt la 3.5% intenție de vot, și cam tot procentul asta vine din Bucuresti (in țara sunt probabil sub 2%). Practic nimic. De ce?

* speranta era, când și-au făcut partidul, ca vor aduce voturi din rural, din segmente total diferite de cele ale USR. In rural ei însă ei nu exista. S-au concentrat doar pe câteva orașe și pe un discurs mult prea elitist și tehnocratic. Exact ce nu trebuie - ca sa iei voturi trebuie sa mergi pe segmentele medii și oamenii “normali”, nu pe câțiva intelectuali și hipsteri (care sunt prea puțini și care oricum votau cu USR)

* Tot Leadership-ul partidului mai putin Vlad Voiculescu e in Bruxelles. Au dispărut practic din politica locală. Nu exista nici o locomotiva acum acolo

* Ambiția de a-și impune candidați in orașele mari a alienat membrii USR și chiar sefii de județe (care sunt mult mai cunoscuți și ancorati in societate acolo). De ce ar da din mâna o organizatie mare a USR totul pentru cineva necunoscut, de multe ori adus din alt partid, și care nici măcar nu aduce voturi?

Acum - problema pentru ei, sincer vorbind, e ca orice candidat USR, pentru a câștiga o primărie, are nevoie de susținere de la PNL nu de la ei. Ce s-a întâmplat in Bucuresti se va mai întâmpla. Și filialele USR au independenta, centrul nu le poate impune nimic.

Net net - PLUS a pierdut enorm. Nu pot candida singuri in alegeri - ar fi un dezastru de proporții epice și ar disparea rapid. Deci singura soluție pentru ei este sa accepte o fuziune cu USR in condiții dure pentru ei, asta e, dar măcar oamenii cheie o sa aibă un viitor. Altfel nu văd ce pot face.

Va fi interesant ce va face Barna și echipa lui. Sau se apropie de Nicușor și încep sa negocieze rapid cu PNL pentru locale sau rămân ancorati in logica de până acum. Atunci vor scapa însă multe din mână inclusiv cred controlul pe ce se întâmpla in filiale și in final cam totul.

Devine foarte interesant. Eu am mult popcorn și voi observa cu amuzament stresul tuturor. Tot ce vreau este sa nu mai fie primari PSD in nici un oraș mare și sa se poata schimba constituția după alegeri (adică cumva PNL și usr/plus și poate pmp sa aibă peste 60% vot). Atât. In rest cine ce job are in final - chiar nu contează". scrie Caramitru pe Facebook.