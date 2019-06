Andrei Cristea este la un pas de a ajunge in Copou! A ajuns la un acord cu presedintele Poli Iasi, Adrian Ambrosie

Andrei Cristea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sansele ca Andrei Cristea sa revina la Poli Iasi au crescut considerabil. Golgeterul in activitate al Ligii I a avut astazi la pranz o intalnire la Iasi cu presedintele executiv al Politehnicii, Adrian Ambrosie, iar cei doi au ajuns la un acord de principiu pentru o noua colaborare. Andrei Cristea a acceptat, in linii mari, conditiile financiare propuse de catre oficialii ieseni si ar putea face in zilele umatoare jonctiunea cu lotul pregatit de Mihai Teja, in Turcia. Cheia este la Mihai Rotaru Singura problema in calea revenirii lui Andrei Cristea la Poli Iasi o reprezinta contractul cu CSU Craiova. Atacantul mai are un an de contract cu CSU si spera sa ajunga la un acord cu patronul Mihai Rotaru pe ...