Andrei Cristea, inapoi la Iasi? In aceste momente se afla in primarie si discuta despre contract

Vesti bune pentru fanii Politehnicii Iasi. Din cate se pare, Andrei Cristea este din ce in ce mai aproape de revenirea la echipa din Copou. Veteranul Iasului se afla, in aceste momente, la Primaria Municipiului Iasi unde discuta despre contractul pe care ar urma sa il aiba. Presedintele executiv al formatiei iesene, Adrian Ambrosie, a declarat ca il asteapta inapoi pe fostul capitan. "Eu i-am transmis lui Andrei Cristea ca oricand este binevenit la Poli Iasi. Daca el vrea sa revina 'acasa', in Copou, il asteptam. Totul depinde de el. Andrei a facut multe lucruri frumoase pentru Poli Iasi si suporterii il asteapta acasa. De fapt, orice jucator de la CSU Craiova ar putea veni la Iasi, in ba ...