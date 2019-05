Andrei Gerea (ALDE): Romania are nevoie de o reprezentare de alta factura in Parlamentul European

România are nevoie de o reprezentare de altă factură în Parlamentul European, să-şi facă auzită vocea, iar viitorii eurodeputaţi români nu ar trebui să continue practicile celor din actuala Opoziţie, susţine vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea, candidat la alegerile din 26 mai.„România are nevoie de o reprezentare de altă factură, să-şi facă auzită vocea şi în niciun caz viitorii parlamentari europeni care vor reprezenta România nu ar trebui să continue practicile celor din actuala Opoziţie, de la noul PNL de factură băsistă, practicile altora care nu au ajuns acolo, dar au reuşit să facă foarte mult zgomot, cei de la alianţa doi de zero, care au dus minciuni în permanenţă în Parlamentul European, au promovat strict interesele lor politice în detrimentul intereselor României", a susţinut Gerea.El a criticat conducerea actuală a PNL, formaţiune politică despre care a afirmat că nu mai seamănă "sub nicio formă cu partidul istoric care a fost".„Sunt foarte mulţi dintre cei din PNL care sunt total nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă acolo, pentru că, din păcate, PNL sub forma actuală nu mai seamănă sub nicio formă cu partidul istoric care a fost, iar modul de lucru care se regăseşte în interiorul noului PNL este absolut umilitor pentru acei oameni, începând cu marele lor lider carismatic Sică Mandolină şi continuând cu importurile acestea şi care, unele dintre ele, sunt dintre cei care au pătat obrazul României în Parlamentul European, care au fost paraşutate la vârful listei de europarlamentari. Sunt oameni cu activitate îndelungată în PNL, cu ceva experienţă, dar care nu au loc pe lângă aceste mari vedete. Or, semnalul care se dă în permanenţă de la vârful partidului face ca foarte mulţi membri ai PNL să se îndrepte către noi, la fel şi simpatizanţi, pentru că au înţeles că liberalismul sau casa liberalismului este aici, în ALDE”, a afirmat Gerea.