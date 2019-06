Andrei Nastase arunca BOMBA pentru Deutsche Welle: ' Vladimir Plahotniuc va fi dat in urmarire internaționala '

Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Năstase spune, într-un interviu pentru Deutsche Welle, că vicepremierul rus Dmitri Kozak i-a confirmat că Vladimir Plahotniuc este dat în urmărire federală de Rusia și, în curând, va fi dat și în urmărire internațională, conform Digi 24.

Citește și: Demisie BOMBĂ din PRO România - Femeia adusă de Ponta cu SURLE și TRÂMBIȚE a plecat: 'Mi-ai dorit mazilirea'

DW: Am înțeles că ați discutat cu Kozak și despre dosarele penale pe care le are Plahotniuc în Rusia. Rușii sunt supărați pe el doar pentru expulzarea lui Rogozin și a altor diplomați ruși sau e o luptă între anumite grupări la care el are sau a avut conexiuni? E vorba de bani? De banii din Loundromat?

Andrei Năstase: „Îmi cereți detalii pe care eu nu le am. Da, am discutat cu domnul Kozak despre dosarele lui Plahotniuc. El mi-a confirmat că este dat în urmărire federală și va fi dat și în urmărire internațională, deoarece are un dosar penal deschis pe numele lui la Moscova.