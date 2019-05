Andrei Niculescu despre Tottenham - Liverpool, finala celor care nu renunta: „Englezii si-au inteles erorile, au incetat sa mai cumpere fotbalisti de duzina pe sume stratosferice”

Tottenham Liverpool google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 1 iunie vom pune punct probabil celui mai nebun sezon de Champions League din ultimii ani. Un sezon in care s-au amestecat de toate, partide memorabile, surprize, goluri splendide, faze nebune, rasturnari de situatie, un sezon in care imposibilul a devenit posibil si in care „never give up” a devenit un motto. Da, motto-ul acestui sezon de Liga n-are cum sa fie in alta limba, caci dupa un deceniu de suprematie a Spaniei in aceasta competitie, fix la Madrid, pe cea mai noua si moderna arena a ibericilor, se va produce schimbul de stafeta. Vom avea o finala „made in England”, ba chiar e foarte posibil sa avem chiar doua, daca se respecta calculul hartiei intr-o Europa Lea ...