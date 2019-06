Andy, declaratie dura dupa despartirea lui Bogdan Mocanu de Ana Maria

Andy de la Puterea Dragostei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De la despartirea de Roxana si toate certurile iscate in casa Puterea dragostei, Bogdan Mocanu si-a indreptat atentia catre Ana Maria. Astfel, din momentul in care tanara, o fosta iubita a lui Andy Adetu, si-a facut aparitia in show, barbatul a stat foarte mult in preajma ei si pana la o relatie nu a fost decat un pas. Imediat, fanii au vazut o noua iubire in emisiunea amoroasa, care, in final, sa fie si cu happy-end, mai dupa din emisiune. Numai ca, altii au avut cu totul alta parere. In premiera pentru jurnalistii de la wowbiz, de pilda, Andy, fost concurent la Puterea dragostei, dar totodata si fostul barbat al tinerei a fost transant si sceptic. "Nu cred ca Ana va sta mult ...