Andy Gill, membru fondator si chitarist al trupei britanice post-punk Gang Of Four, a murit

Andy Gill, membru fondator şi chitarist al trupei britanice post-punk Gang Of Four, a murit la vârsta de 64 de ani, informează BBC. Colegii lui de trupă, Thomas McNeice, John Sterry şi Tobias Humble, au anunţat decesul sâmbătă printr-un comunicat publicat online: „Marele nostru prieten şi liderul nostru suprem a murit astăzi". Gill fusese diagnosticat cu o boală respiratorie, după ce a încheiat în noiembrie un turneu cu trupa în Asia. „Această durere este preţul plătit pentru o bucurie extraordinară, aproximativ trei decenii cu cel mai bun om din lume", a scris pe Twitter soţia lui, Catherine Mayer. Stilul lui a marcat sound-ul trupei care a influenţat grupuri precum Nirvana, Fugazi şi Franz Ferdinand. Înfiinţată în 1976, în Leeds, cariera Gang Of Four a început patru ani mai târziu, cu debutul în Top 60 al piesei „At Home He's A Tourist", de pe albumul „Entertainment!". Discul a fost inclus de revista Rolling Stone în lista 500 cele mai bune albume din toate timpurile. Grupul s-a destrămat în 1984, însă a revenit pe scenă de mai multe ori, în diferite formule. În 2019, a lansat al zecelea album, „Happy Now", şi, recent, Gill finalizase un nou material de studio cu Gang Of Four. Gill a fost şi un producător respectat. A lucrat cu trupe ca The Stranglers, Killing Joke şi Red Hot Chili Peppers.