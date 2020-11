Andy Murray cere ATP sa fie cu ochii pe Alexander Zverev, acuzat de fosta concubina ca a rupt-o in bataie

Britanicul Andy Murray a cerut Asociaţiei Tenismenilor Profesionişti (ATP) să ia "foarte în serios" cazurile de violenţă conjugală, după acuzaţiile aduse lui Alexander Zverev de fosta prietenă a jucătorului german, Olia Şaripova.

"Am citit nişte lucruri şi este clar că tenisul nu are o politică referitoare la violenţa conjugală. Este un lucru pe care noi ca sport ar trebui să-l examinăm, pentru ca ATP să ştie ce să facă în această situaţie, în loc să ne gândim la aceste lucruri şi să reacţionăm după ce se întâmplă. Am putea fi ceva mai proactivi într-o astfel de situaţie. Trebuia s-o ia foarte în serios şi să vadă ce se va întâmpla lunile următoare", a declarat Murray pentru cotidianul The Guardian.

Zverev continuă să nege acuzaţiile aduse de Şaripova, care susţine că a fost lovită de mai multe ori de tenismanul german, scrie agerpres.ro.

Răspunzând cu întârziere la acuzaţiile vizându-l pe Zverev, ATP a condamnat "orice formă de violenţă sau de abuz".

Sârbul Novak Djovic, liderul mondial al tenisului masculin, care a demisionat în una august din consiliul jucătorilor ATP, a spus că această asociaţie ar trebui să aibă propria sa politică referitoare la violenţa conjugală, aşa cum se întâmplă în sportul din Statele Unite.