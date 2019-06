Aneta Udriștioiu a semnat cu Dunarea Calarași

Aneta Udriştioiu (30 ani) este o altă jucătoatre care s-a despărţit de CSM Bucureşti în această vară. Extrema dreaptă a echipei naţionale a rămas în Liga Naţională şi s-a întors la Dunărea Brăila, formaţie cu care a ocupat locul secund la sfârşitul sezonului 2016-2017 potrivit mediafax.

”Sunt fericită să revin la Brăila, echipa la care am petrecut 2 ani frumoşi şi alături de care am avut rezultate notabile. Deşi am avut şi alte oferte, am ales HC Dunărea Braila datorită proiectului propus de către conducerea clubului şi sunt bucuroasă să lucrez din nou cu domnul Aurelian Roşca”, a declarat Aneta Udriştioiu, conform paginii oficiale de Facebook a clubului. În perioada petrecută la CSM Bucureşti, Aneta Udriştioiu a jucat mai puţin decât şi-ar fi dorit. Extrema dreaptă a reuşit însă să-şi treacă în cont al doilea titlu de campioană în 2018, după cel câştigat cu Baia Mare în 2014. De asemenea, a simţit din teren şi atmosfera unui Final Four în Liga Campionilor (2018).