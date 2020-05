Șase cazuri de angajați ai Serviciul de Transport București, dintre care un șofer de autobuz și un vatman, au fost confirmați cu COVID-19, anunță Digi24. Șase angajați ai Societății de Transport București (STB), între care un șofer de autobuz și un vatman, au fost confirmați cu noul coronavirus. Reprezentanții Primăriei Capitalei au transmis că sunt […] The post Angajați STB confirmați cu noul coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.