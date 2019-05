Angajații au PROTESTAT la Ambulanța Teleorman, dupa ce directorul serviciului a fost revocat din funcție

Câteva zeci de angajați de la Ambulanța Teleorman au protestat, marți, în curtea instituției, față de revocarea din funcție a managerului Cristian Popescu. Acesta susține că motivul care a stat la baza deciziei Ministerului Sănătății este faptul că nu are vechimea cerută de lege pentru acest post, potrivit Mediafax.

Zeci de angajați ai Serviciului de Ambulanță Teleorman, veniți din toate colțurile județului, s-au strâns, marți dimineața, în curtea instituției, în semn de protest față de revocarea din funcție a managerului Cristian Popescu.

Acesta a declarat că ordinul de revocare din funcție a fost semnat vineri.

„S-a semnat ordinul de revocare din funcție, pe motiv că nu am vechimea necesară. S-au strâns astăzi colegii să protesteze față de decizie, au stat vreo oră și jumătate, le-am spus eu să plece acasă. Au fost vreo 100 de persoane, dar eu nu am nicio implicare, nu le-am spus eu să vină. Au făcut niște petiții la Prefectură, din ce știu eu”, a spus Cristian Popescu.

Acesta a precizat că Ministerul Sănătății și-a motivat decizia prin faptul că nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, în ceea ce privește vechimea necesară pentru ocuparea acestui post.

„Eu când am fost numit, alta era legislația pentru numire și, după un an de zile, s-a schimbat și prevedea ca managerul să aibă o vechime de 6 ani și 6 luni, eu am trei ani și jumătate, acesta fiind și motivul pentru care n-am putut să mă înscriu la concurs. Au fost niște sesizări din partea presei locale”, a spus Cristian Popescu.

Potrivbit acestuia, niciunul dintre colegii săi nu îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a ocupa acest post.

„Acum s-au pomenit că au semnat ordinul de revocare, dar nu au înlocuitor, fiindcă nimeni din cadrul instituției nu îndeplinește criteriile impuse de funcție", a declarat Cristian Popescu.

Acesta a fost chemait, marți, la Prefectura Teleorman, pentru a i se comunica deciziile ulterioare.