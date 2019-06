Angajații MAI raman in alerta dupa avertismentul meteorologilor

În ultimele 24 de ore, angajații Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile locale au acționat în sprijinul comunităților din cele 53 de localități din 19 județe (AB, AR, AG, BH, BZ, DB, GR, GJ, GL, HD, IF, IS, NT, SJ,TM, TR, VL, VS și VN) în care s-au produs efecte ale fenomenelor meteorologice și hidrologice. La această oră, sunt în desfășurare intervenții în județele AR, GR, TM și VL. În localitatea Ierșnic din județul Timiș, un echipaj de pompieri a intervenit cu ajutorul unei bărci pentru a salva o femeie a cărei casă a fost înconjurată de ape.

Pe parcursul ultimelor 24 de ore, la nivel național, au fost afectate 36 de case, 36 beciuri/subsoluri, 98 curți, 29 anexe gospodărești și două imobile ale unor operatori economici.

Circulația rutieră este afectată pe un drum național (DN 7/AR) și pe 3 drumuri județene (DJ 205D/VN, DJ 609/TM și DJ 682/AR). Totodată traficul rutier este blocat pe un drum național (DN 73D/AG) și un drum județean (DJ 203K/BZ) din cauza alunecărilor de teren, iar pe un drum național (DN 7/VL) se circulă cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil.

În ultimele 24 de ore au fost emise 22 avertizări/atenționări de fenomene meteorologice imediate, dintre care 11 Cod Portocaliu pentru 10 județe și 11 Cod Galben pentru 13 județe.

În această dimineață la ora 10 a intrat în vigoare un Cod Galben de instabilitate meteorologică și cantități însemnate de apă, valabil până la ora 22.00, pentru Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, nordul Olteniei și local în Moldova, precum și în zonele de munte. Pentru județele Timiș, Arad și Bihor, Codul Galben este valabil până mâine, ora 06.00.

Informarea meteorologică de instabilitate atmosferică, valabilă pentru întreg teritoriul național, s-a prelungit până luni, 10.06.2019, ora 10.00. Totodată, sunt în vigoare avertizări hidrologice pe anumite sectoare ale fluviului Dunărea și pe majoritatea râurilor din țară.