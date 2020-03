Angajații unei firme de servicii funerare din Targu-Jiu fac cumparaturi gratuit, pentru localnicii din județul Gorj

Angajații unei firme de servicii funerare din Târgu-Jiu fac cumpărături gratuit, pentru localnicii din județul Gorj, care stau în casă în timpul epidemiei de coronavirus, potrivit Mediafax.

Persoanele din județul Gorj, care stau acasă de teama virusului mortal, în special vârstnicii și oamenii cu probleme medicale, trebuie să sune la numărul de telefon al firmei de servicii funerare, postat pe pagina de Facebook, să spună ce alimente le lipsesc şi ulterior primesc la domiciliu produsele comandate.

Alimentele sunt oferite gratuit, iar medicamentele sunt achitate de cei care le solicită.

„Am avut 12 solicitări până acum, de marți. Mă așteptam să fie mai multe, dar cele pe care le-am avut au fost foarte importante, pentru că au fost unii oameni izolați, unii chiar fără ajutor. Am avut solicitări în tot județul Gorj, am avut astăzi în comuna Hurezani, marți la Ursați. Oamenii cer de toate. Momentan, nu am avut cereri pentru medicamente. Acestea sunt contra cost”, a declarat, patronul firmei de servicii funerare.

Livrările la domiciliu sunt făcute de șase angajați, cu mașinile de serviciu.

„Mergem cu mașinile firmei. Nu se sperie oamenii, pentru că nu se merge cu mașinile destinate exclusiv decedaților. Pe lângă cele destinate morților, noi avem și mașini care transportă alimentele. Se merge cu acelea. De obicei, ne sună vecinii, copii, alte persoane pentru cei care au nevoie. Decizia de a ajuta am luat-o când am avut vreo două zile mai libere la firmă. Am hotărât cu băieții să facem ceva, să nu stăm și am zis să ajutăm oamenii din tot județul. În primul rând a fost bunăvoința băieților din firmă, pentru că au acceptat să facă asta. Sunt șase, în principiu șoferii. Ei au fost echipați special, de la combinezoane, măști, mănuși, absolut tot. O parte se ocupă de cumpărături și o parte le transportă", a mai declarat patronul firmei de servicii funerare.

Campania iniţiată de acesta va fi deschisă până la finalul crizei provocate de coronavirus. Cei care au nevoie de apă, pâine, lactate, fructe și legume pot să să sune la numărul de telefon 0761.908.050.