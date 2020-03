Un angajat al aeroportului Otopeni din Capitală a fost confirmatat pozitiv cu COVID-19, informează Realitatea PLUS, citând surse din incinta aeroportului. Potrivit surselor citate, angajatul lucrează în zona de bagaje a aeroportului. În prezent, o anchetă epidemiologică este în plină desfășurare, pentru depistarea tuturor persoanelor care au intrat în contact cu angajatul. Situația este gravă The post Angajat al Aeroportului Otopeni, confirmat cu coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.